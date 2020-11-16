Одесситка продавала украинок в сексуальное рабство за 1500 долларов 209 Новости

Правоохранители задержали в Одесском аэропорту 40-летнюю женщину, подозреваемую в торговле людьми.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Преступную деятельность женщины пресекли сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева совместно со следственным отделом Печерского управления полиции и оперативными службами.

Установлено, что 40-летняя женщина в течение длительного времени на территории Киева и Одессы подыскивала девушек с тяжелым материальным положением и предлагала им работу за рубежом с высокой заработной платой. Завербованных девушек она отправляла за границу, где их встречал иностранец, путем обмана завладевал их документами и сопровождал до места назначения. Однако вместо обещанной работы, связанной с ремеслом, девушек заставляли предоставлять услуги интимного характера клиентам в ночных клубах и гостиницах.

За каждую украинку женщина получала денежное вознаграждение в размере 1000-1500 долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе, когда она пыталась переправить за границу двух завербованных девушек с целью дальнейшей их продажи для сексуальной эксплуатации. По месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, в результате которого работники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны и черновые записи.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд для избрания ей меры пресечения. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.