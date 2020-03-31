Одесситка отсудила 25 миллионов компенсации за душевные страдания 77 Новости

На днях Приморский райсуд принял необычное решение: он удовлетворил иск одесситки, которая просила 25 миллионов гривен моральной компенсации за причиненные ей моральные страдания.

Об этом СМИ узнали из судебного реестра.

Ситуация, которая заставила женщину страдать, произошла в июле 2019 года. Вечером к ней в квартиру пришел мужчина — скорее всего, ее отец. Он стал унижать дочь: говорил о ней плохо как о женщине и оскорблял. Из-за этого у пострадавшей, по ее же словам, развилась депрессия, а затем, так как она была беременна, случился выкидыш.

Свои душевные страдания женщина оценила в 25 миллионов гривен. В суде она не предоставила доказательств причинно-следственной связи между «разговором» с ответчиком и выкидышем, но это не помешало суду удовлетворить ее иск.

Судья Денис Донцов, принимавший решение, указал, что ответчик признал исковые требования в части возмещения морального вреда. Это, вероятно, и стало причиной для принятия такого решения.

Примечательно, что ответчик, однако, указал, что «не видит оснований для принесения извинений истцу». Еще одна интересная деталь — ответчик — полная тезка бывшего высокопоставленного чиновника из Одесской области.

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