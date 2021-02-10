Одесситам отключили на день отопление и газ (список адресов) 30 Новости

10 февраля в связи с аварийным ремонтом теплотрассы по ул. Троицкая, 45 будет временно ограничено централизованное теплоснабжение зданий в центре Одессы.

Как сообщает департамент городского хозяйства Одесской мэрии, до 17:00 не будет отопления в жилых домах по следующим адресам:

Троицкая, 49/51, 56, 54, 52, 60, 45, 47;

Преображенская, 44, 64, 62, 50, 52, 60;

Бунина 35, 41, 37;

Еврейская 54, 55, 56;

Жуковского 40, 39, 42, 47;

Нечипуренко пер. 9, 11,13,14,15, 5;

Александровский пр-т. 4, 6;

Успенская, 60.

Батареи будут холодными также в школе №52 (Троицкая, 49/51, 45), центре «Самоцветы» (Троицкая, 47), хореографической школе на Жуковского, 47 и в техникуме связи на Александровском проспекте, 6.

Администрация КП «Теплоснабжение города Одессы» приносит извинения за временные неудобства.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего в Новощепном ряду до 16:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: Новощепной ряд, 11, 13, 17 (топочные) и 19.

Управление эксплуатации газового хозяйства также приносит свои извинения жителям города.