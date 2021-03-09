Одессита могут посадить на 10 лет с конфискацией за торговлю метадоном

Полицейские объявили подозрение 34-летнему одесситу в незаконном сбыте метадона.
Как сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области, разоблачил нарушителя участковый офицер во время отработки своей территории в Суворовском районе.
У мужчины было изъято 13 свертков метадона, которые он сбывал путем закладок, и мобильный телефон с адресами тайников.
За распространение наркотических средств ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В полиции сообщают, что нарушитель уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления, поэтому следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Суда мужчина будет ждать под стражей.