Одессит, который год назад поджег автомобиль экс-депутата облсовета на Дерибасовской, получил 3 года условно 21 Криминал, Новости

Одессита признали виновным в умышленном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 УК Украины) - автомобиля «Mercedes S 500», принадлежащего ООО «Холодов ЛТД». Об этом «Пушкинская» узнала из соответствующего решения Приморского районного суда.

Инцидент произошел 20 декабря 2018 года на улице Дерибасовской, 7. Подсудимый бросил в автомобиль бутылку с зажигательной смесью, а его сообщник, которого не удалось задержать - он объявлен в розыск, поджег ее. В результате автомобиль загорелся. Своими действиями подозреваемые нанесли ущерб в размере 91 764 грн.

Вынося приговор, суд учел, что обвиняемый - инвалид 2 группы, женат, содержит малолетнюю дочь, а также его раскаяние и признание вины. Ему назначали наказание в виде 5 лет тюрьмы, но реальный срок заменили на 3 года условно. Также ему придется выплатить государству 13 065 грн, потраченных на проведение экспертиз.

Отметим, владельцем ООО «Холодов ЛТД», автомобиль которого пострадал в результате поджога, является, согласно реестру Минюста, Юрий Демент. В 2010 - 2015 году он был депутатом Одесского облсовета. Ранее в СМИ писали, что Демент связан с контрабандой, а также контролирует группу граждан Китайской народной республики, торгующую на рынке «7 км».

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