Одессит избил и изнасиловал свою родственницу 125 Новости

Полицейские задержали жителя Одессы, подозреваемого в изнасиловании и нанесении телесных повреждений 19-летней девушке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Пострадавшая посетила торговый павильон молодого человека, что купить ноутбук. Он помог ей, а потом сделал непристойное предложение. В ответ на отказ парень сломал родственнице нос, силой удовлетворил свои сексуальные потребности и сбежал из области.

Полицейские нашли его задержали. Поскольку выводы проведенных экспертиз прямо указывают на причастность фигуранта к противоправным действиям, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

На время проведения досудебного расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.