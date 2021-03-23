Одессит до смерти забил своего немолодого собутыльника 14 Новости

Полицейские объявили подозрение 32-летнему жителю Одессы в нанесении смертельных телесных повреждений его 63-летнему знакомому.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, на улице Малиновского во время хмельного застолья между мужчинами возникла ссора, в разгар которой младший из них избил хозяина дома.

Услышав шум, соседи позвонили в полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где тот через несколько дней скончался в результате отека головного мозга и закрытого перелома костей черепа.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.