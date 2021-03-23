Одессит до смерти забил своего немолодого собутыльника

23.03.2021 16:10
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Новости

Полицейские объявили подозрение 32-летнему жителю Одессы в нанесении смертельных телесных повреждений его 63-летнему знакомому.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, на улице Малиновского во время хмельного застолья между мужчинами возникла ссора, в разгар которой младший из них избил хозяина дома.

Услышав шум, соседи позвонили в полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где тот через несколько дней скончался в результате отека головного мозга и закрытого перелома костей черепа.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения  круглосуточный домашний арест. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

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