Одесса заработает на продаже государству солнечной энергии 55 Идеи, Новости

На крышах жилых домов Одессы планируют разместить солнечные батареи, вырабатываемую которыми электроэнергию будут продавать государству по так называемому «зелёному тарифу».

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии заявил директор городского департамента ЖКХ Дмитрий Жеман.

По его словам, в ближайшее время солнечные электростанции планируют разместить на крышах 10 жилых домов. Общая сумма расходов на реализацию проекта должна составить примерно 16,5 миллиона гривен.

По расчётам департамента ЖКХ, продавая полученное таким образом электричество государству, город сможет зарабатывать около 4 миллионов гривен в год. То есть, начальные инвестиции должны окупиться примерно за 4 года работы установок.

Дмитрий Жеман также добавил, что четверть поступающих средств будет аккумулироваться на счетах того дома, на крыше которого будут стоять батареи, и впоследствии направляться на его обслуживание.

Добавим, что «зелёные тарифы» для солнечных электростанций устанавливаются индивидуально Нацкомиссией по энергетике и коммунальным услугам. В среднем тариф составляет порядока 4 гривен за киловатт-час.

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