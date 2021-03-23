Одесса в красной зоне: что это означает 13 Новости

Комиссия по техногенно-экологической безопасности при Одесском горсовете на заседании 22 марта приняла решения о том, как будет выглядеть красная зона карантина в Одессе.

Согласно постановлению комиссии, с 23 марта прекращают работу все непродовольственные магазины и рынки, а также торговые центры.

Также должны будут закрыться бары и рестораны (они смогут работать только на вынос или в режиме доставки), развлекательные учреждения и заведения культуры, спортзалы и фитнес-клубы.

Перейдут на удаленку школы (с 4 по 11 класс). Младшие классы, детсады и учреждения, предоставляющие среднее специальное образование, будут работать как обычно.

Продолжить работу будет разрешено продовольственным магазинам, аптекам, АЗС и СТО, финансовым и почтовым учреждениям, а также зоомагазинам и ветеринарным клиникам. Смогут работать парикмахерские и салоны красоты, но только по предварительной записи.

В то же время общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме как на территории города, так и в режиме внутриобластных перевозок. Правда, водителям разрешат брать в салон не больше пассажиров, чем имеется сидячих мест в транспортном средстве.