Одесса: в 2019 году на сферу образования потратили около 2,5 миллиардов гривен 15 Новости

Большую часть денег направили на зарплаты.

В Одессе в 2019 году бюджет сферы образования составил 2 миллиарда 431 миллион гривен, что почти в два раза больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Деньги были выделены из государственного и городского бюджетов. По словам Буйневич, 1 миллиард 985 миллионов гривен направили на выплату зарплат, 152 миллиона — на оплату коммунальных услуг, 158 миллионов — на питание детей в школах и дошкольных учебных заведениях, 39,5 миллионов — на муниципальные надбавки и стипендии.

Кроме этого, 96 миллионов были потрачены на ремонтные работы и противопожарные мероприятия.

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