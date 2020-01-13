Одесса стала лидером по количеству разводов

В Украине продолжается печальная тенденция, когда супружеские пары решают развестись, прожив вместе первые 5 лет.
Как утверждают 15% пар, разрывом отношений служит монотонность супружеской жизни.
30% пар расстаются по причине измены одного из партнеров.
20% пар указывают при расставании, что они «не сошлись характером».
10% пар указывают, что причиной развода стали материальные и бытовые трудности.
10% разводятся из-за алкогольной или наркотической зависимости одного из супругов.
На развод подают чаще всего женщины, в 80% случаев выступая инициаторами.
Лидером разводов является юг Украины, именно Одесса. Чаще всего расстаются семьи моряков. Самый распространенный возраст пар, которые решают развестись – 25-40 лет.
Реже супружеские пары разводятся на Западной Украине и в восточной части страны.