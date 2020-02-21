Одесса: пассажирский морской порт есть, а туристов — нет 28 Места, Новости

Данные Администрации морских портов Украины свидетельствуют о том, что в 2019 году в Одесский порт зашло 17 судов, из них – только один лайнер. По сравнению с 2013 годом показатели ниже в семь раз.

Число заходов круизов в Одесский порт в 2019 году остается по-прежнему очень низким. Этому способствует три основные причины: высокий портовый сбор, угроза безопасности пассажиров, а также аннексия Крыма. Согласно данным Администрации морских портов Украины, в 2019 году количество судов, которые заходили в порт, составляет 17, из них круизных лайнеров – всего 1. Пик пассажиропотоков через морской порт припал на 2013 год – было зафиксировано 117 судозаходов. Соответственно в 2019 году количество туристов по сравнению с 2013 годом было меньше на 95,1 %. Из-за таких низких показателей бюджет города теряет миллионы долларов.

В 2019 году было зафиксировано 12 заходов в Одесский порт круизного теплохода река-море «Викинг Синеус». Это четырехпалубный пассажирский речной теплоход, который выполняет круизы по Днепру и Черному морю из Киева в Одессу. Судно может принять на борт всего лишь 196 туристов. Также в 2019 году в Одесский порт зашло 12 речных круизных теплоходов «Принцесса Днепра». Это четырехпалубное судно, которое выполняет круизы по Днепру, Черному морю и Дунаю. На теплоходе может разместиться 220 туристов. И только один морской круизный лайнер AMERA зашел в Одессу в 2019 году. Лайнер принадлежит немецкой компании PHOENIX REISEN. На борту находилось 762 пассажира, максимальное же количество туристов, которое может находится на борту – 835 человек. По современным меркам это очень маленькое судно. В 2012-2013 годах в Одессу десятками совершали судозаходы крупные морские лайнеры, которые доставляли в Одессу от 2 000 до 3 000 туристов. К сожалению, из-за высоты мостов над Босфором в Одессу не могут заходить более крупные лайнеры, которые вмещают от 4 000 и более пассажиров.

Инфографика ниже может наглядно продемонстрировать сколько судов заходило в порт с 2013 по 2019 год и какое количество пассажиров там находилось:

Так в чем причина таких низких показателей судозаходов в Одесский порт?

Круизным компаниям невыгодно посещать Одессу из-за низкой рентабельности судозахода. В Одесском порту уровень портовых сборов один из самых высоких в Европе и составляет примерно $ 35 000 – 43 000. В качестве примера, столь большая сумма сборов применима к лайнеру MSC Musica (вместительность до 3 000 пассажиров). Относительно остальных лайнеров отдел внешних связей Одесского порта почему-то отказывается предоставлять информацию. Данный лайнер относится к разряду больших и современных судов. Длинна лайнера составляет 294 метра. Последний раз в Одессу такой лайнер заходил в 2013 году. Помимо портового сбора лайнеру нужно еще оплатить услуги лоцмана, швартовки, буксира и судового агента.

Также судозаходные компании отдают предпочтение тем портам, в которых максимальное количество пассажиров захочет купить экскурсию. К сожалению, в Одессе с этим все печально. Для иностранных туристов Одесса не так привлекательна, чтобы они скупали экскурсии по городу, к тому же количество достопримечательностей можно по пальцам пересчитать. Одесса привлекает лишь украинских туристов с других городов. Туристы с Европы и иных континентов редко посещают Одессу. В основном Южной Пальмирой интересуются искушенные туристы, которые уже объездили весь мир и хотят экзотики.

Почему в 2014 году произошел такой резкий спад судозаходов?

Главной причиной этому послужила аннексия Крыма и война на Востоке Украины, которая началась в апреле 2014 года. Ранее круизные лайнеры, следуя маршруту из Средиземного в Черное море, делали остановку сначала в Ялте, а далее заходили в Одессу. Когда Ялту захватила Россия, то круизному лайнеру нет смыла тратить топливо ради лишь одной Одессы. К тому же стоит отметить, что Ялта была намного привлекательней для иностранных туристов, нежели Одесса.

Естественно, что война на Донбассе тоже наложила свой негативный отпечаток. Вряд ли туристы хотят ехать в страну, где за 700 километров от Одессы идут военные действия и сбивают гражданские самолеты. Тем более, в 2014 году министр инфраструктуры Максим Бурбак признался в том, что им пришлось сообщить всем соответствующим международным инстанциям о том, что они не могут гарантировать безопасность круизных пассажиров в крымских портах. Ответная реакция была предсказуемой: пассажирские лайнеры, если проходят Босфор, направляются по большей части не в Одессу, а в Констанцу или в Сочи.

С каждым последующим годом количество заходов круизных лайнеров в Одесский порт катастрофически уменьшалось. Если в 2014 году зашло 27 лайнеров и пять речных теплоходов, то в 2018 году ни одного лайнера.

Какие портовые сборы в странах Европы?

Гамбург. Статья 6 национального закона о пошлинах и сборах и статья 14 городского закона о судоходстве и портовом сообщении совместно определили принцип, на основе которого формируются ставки портовых сборов в Гамбурге. Он звучит следующим образом: портовые сборы должны лишь частично компенсировать затраты на поддержание в рабочем состоянии порта и строительство портовых сооружений и устройств. Применение этого принципа делает сборы в Гамбургском порту значительно ниже, чем в английских, российских, украинских, шведских, финских, эстонских и французских портах. Поскольку величина сборов не позволяет покрыть расходы на содержание и развитие порта, недостающие средства компенсируются из городского бюджета. В 2020 году Администрация порта Гамбурга приняла решение внедрить скидки для судов, которые имеют низкий уровень шума.

Франция. Ценообразование портовых сборов рассматривает порты как способ удовлетворения потребностей страны в перевозимых грузах. Порты Франции предусматривают лишь частичное покрытие затрат порта за счет сборов. Это означает, что величина портовых сборов не может включать в себя все расходы, связанные с содержанием и развитием порта. Возникающий в связи с этим дефицит средств должен компенсироваться за счет местного бюджета. Таким образом, Франция рассматривает помощь государства в качестве обязательного условия ценообразования портовых сборов.

Вывод

Наше государство из-за своей жадности, либо по иным непонятным причинам не хочет идти на уступки и понижать размер портовых сборов. Такой высокий уровень сборов дает отрицательную динамику в экономическом развитии портовой отрасли. Убедиться в этом можно наглядно, просмотрев статистику количества судозаходов в Одесский порт.

Существует два вида портовых сборов:

— первая группа – это сборы, уплата которых не предусматривает предоставления судну конкретных услуг. К таким сборам относятся: корабельный, доковый, судовой, портовый, тоннажный, маячный, якорный, канальный, речной, дноуглубительный, фарватерный, ледокольный, причальный, шлюзовой;

— вторая группа — сборы, уплата которых предусматривает оказание судну конкретной услуги: лоцманская, швартовая, буксирная, за прием судовых отходов, за услуги станций управления движением судов и другие. Эти услуги являются обязательными.

В Украине существует высокий портовый сбор первой группы, соответственно, порт теряет прибыль сборов и второй группы. То есть из-за того, что государство ни в какую не хочет понижать сбор первой группы, в итоге нет никакой прибыли. Логичнее было бы понизить сбор первой группы, но иметь обязательный сбор второй группы. Это все же лучше, чем не иметь ничего. Из-за политики «И сам не гам, и другому не дам» получается абсурдная ситуация: портовый город, где есть большой пассажирский терминал, который Саакашвили не успел превратить в офисное помещение для таможни, остается без притока морских туристов. Это же идиотизм! Иными словами, жадность руководства Министерства инфраструктуры, которое устанавливает портовые сборы, лишает одесситов возможности зарабатывать.

В Украине на сегодняшний день 100 % средств от портовых сборов поступают в распоряжение Администрации морских портов Украины. Несмотря на то, что портовые сборы взимаются в конкретном порту за использование объектов инфраструктуры конкретного порта, собранные средства могут направляться Администрацией в другие порты для финансирования их портовой инфраструктуры. В других развитых портах мира ситуация происходит следующим образом: порт направляет 10-20 % портовых сборов в местный бюджет города, где расположен порт.

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