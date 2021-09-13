Одесса на 85% готова к новому отопительному сезону 36 Новости

Работы по подготовке к отопительному сезону в Одессе ведутся согласно графику, до 1 октября будут проведены все регламентные работы.

Как сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одесса» Анна Позднякова, предприятие на 85% готово к новому отопительному сезону.

При этом тариф на отопление еще не определен — все зависит от соглашения с НАК «Нафтогаз Украины», с которой сейчас ведутся переговоры.

Анна Позднякова добавила, что также неоднозначна и вызывает беспокойство ситуация с Одесской ТЭЦ, которая передана от Фонда госимущества к НАК«Нафтогаз Украины». Процесс передачи еще не завершен, и юридический статус ТЭЦ до сих пор не определен.