Одеська ОДА втретє підготувала проєкт перспективного плану формування об'єднаних громад 22 Новости

Одеська обласна державна адміністрація передала до Міністерства розвитку громад та територій оновлений проєкт перспективного плану формування ОТГ, що включає нові пропозиції, консультації щодо яких відбулися 10 та 11 лютого.

Про це повідомив директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Дмитро Радулов.

«Ми зібрали представників ОТГ та громадськості та обговорили деталі формування. Оновлений план вже спрямовано до Кабінету Міністрів», — повідомив Дмитро Радулов.

Перспективний план передбачає створення у регіоні 82 громад. Деякі, за пропозицією ОДА, мають формуватися за принципом один район – одна громада, як Ренійська або Окнянська. В Болградському районі передбачається створення трьох громад, а Затоку хочуть об’єднати з Кароліно-Бугазом.

Однак остаточне рішення тепер – за міністерством.

Детальніше у презентації.

Білим кольором позначені населені пункти, які вирішили приєднатися до об’єднаних територіальних громад інших районів.

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