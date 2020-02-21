«Одесгорэлектротранс» купит кузовы для трамвайных вагонов за 47 миллионов

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» объявило тендер для поиска поставщика кузовов для односекционных и трехсекционных вагонов трамвая.
Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.
По данным системы, речь идет о пяти односекционных кузовах с частично низким уровнем пола и электронной транзисторно-импульсной системой управления тяговым электроприводом трамвайного вагона для проведения капитального ремонта с переоборудованием.
Также хотят приобрести один трехсекционный кузов с частично низким уровнем пола. Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 47 миллионов 100 тысяч гривень состоится 17 марта. Срок поставки – 15 декабря текущего года.
Напомним, в декабре 2019 года коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс заключило договор с киевским обществом с дополнительной ответственностью «Страховая компания «Гардиан» о страховании городских трамваев и троллейбусов.
Ранее коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» объявило тендер для выбора компании, которой заплатят за техническое обслуживание троллейбусов.