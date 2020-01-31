Очільника Академії аграрних наук підозрюють в розкраданні землі 44 Новости

секретаря НААН (академік-секретар НААН на момент вчинення злочину), В’ячеслава Власова – директора Інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова НААН.

“За даними слідства, впродовж 2013-2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою. Роль п’яти осіб, яким повідомлено про підозру, у корупційній схемі полягала у тому, що вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб”, – йдеться в повідомленні НАБУ у четвер, 30 січня.

Слідство у цій справі детективи НАБУ ведуть із 2017 року. Раніше вони вже повідомили про підозру дев’ятьом особам – справи проти них вже скерували до Вищого антикорупційного суду. Таким чином загальна кількість підозрюваних сягнула 14 осіб.

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