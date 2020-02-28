Обжалованию не подлежит: одесскому экс-нардепу не изменили сумму залога свыше 15 миллионов гривен 26 Криминал, Люди, Новости

Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы и оставила в силе решение о назначении Александру Дубовому, которого подозревают в крупном хищении средств бюджета при приобретении зданий ОАО ХК “Краян”, залога в сумме 15 миллионов 765 тыс гривен.

“Сегодня, 27 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого, депутата Верховной Рады Украины VI и VII созыва, на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 31 января 2020 года, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 15765000 грн.

Данное решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит”, – сообщает пресс-служба ВАКС.

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