Обмен пленными: террорист, устроивший взрыв в центре Одессы, пообещал продолжить борьбу против «нацистов»

Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.

Устроивший мощный взрыв возле здания СБУ одессит Владимир Грубник, которого в числе других террористов вчера обменяли на украинских пленных , намерен продолжить свою борьбу.

«Я пробыл в тюрьме 4 года и 2 месяца за, скажем так, неконвенциональные военные действия против «украинонацистского режима»»,- заявил террорист.

На вопрос о том, кто его ждет дома, он ответил, что теперь неподконтрольная территория и есть его дом.

«Надеюсь все-таки, начнется движение в обратном направлении, чтобы так сказать, сделать то, что мы не сделали в 2014 году», — заявил Грубник и поблагодарил за поддержку «всех наших русских и советских людей».

Напомним, в сентябре 2015 года трое террористов устроили взрыв у здания СБУ на Еврейской улице.

Организатором преступления был на тот момент 32-летний сотрудник кафедры хирургии №1 Одесского национального медуниверситета Владимир Грубник.

Комментарий одесского террориста с 2.24.00

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