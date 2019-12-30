Обмен пленными: террорист, устроивший взрыв в центре Одессы, пообещал продолжить борьбу против «нацистов»

Устроивший мощный взрыв возле здания СБУ одессит Владимир Грубник, которого в числе других террористов вчера обменяли на украинских пленных, намерен продолжить свою борьбу.
Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
«Я пробыл в тюрьме 4 года и 2 месяца за, скажем так, неконвенциональные военные действия против «украинонацистского режима»»,- заявил террорист.
На вопрос о том, кто его ждет дома, он ответил, что теперь неподконтрольная территория и есть его дом.
«Надеюсь все-таки, начнется движение в обратном направлении, чтобы так сказать, сделать то, что мы не сделали в 2014 году», — заявил Грубник и поблагодарил за поддержку «всех наших русских и советских людей».
Напомним, в сентябре 2015 года трое террористов устроили взрыв у здания СБУ на Еврейской улице.
Организатором преступления был на тот момент 32-летний сотрудник кафедры хирургии №1 Одесского национального медуниверситета Владимир Грубник.
Комментарий одесского террориста с 2.24.00