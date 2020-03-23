Облсовет перераспределит на противодействие коронавирусу около 40 миллионов 77 Новости

Состоялось заседание постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, финансово-экономической политики и банковской деятельности Одесского облсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного совета.

Заседании прошло под председательствованием главы комиссии Евгении Абрамовой.

По его итогам она заявила: «Согласно предложению Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации увеличены расходы по общему фонду на 20 млн 401 тыс 795 грн и по спецфонду на сумму в 19 млн 598 тыс 205 грн (за счет уменьшения расходов на закупку оборудования для онкобольниц), а также за счет уменьшения других расходов медицинских учреждений на 19 млн 598 тыс 205 грн, в том числе за счет медицинской субвенции. А также за счет уменьшения расходов по другим программам и мероприятиям — по общему фонду на 3 млн грн и по спецфонду — на 4 млн 400 тыс грн. Перераспределение расходов направлено на мероприятия по противодействию распространению коронавируса».

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