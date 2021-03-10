Областные власти взялись за реконструкцию Одесской филармонии

10.03.2021 12:12
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Новости

Управление капитального строительства Одесской облгосадминистрации объявило тендер на подготовку проектной документации для реставрации здания Одесской филармонии.

Здание планируют отремонтировать как внутри, так и снаружи с полной заменой коммуникаций, но без изменения свойств, которые являются предметом охраны объекта культурного наследия.

На разработку проекта реставрации готовы потратить 6 миллионов 958 тысяч гривен, итоговая стоимость определится по результатам торгов, которые состоятся 23 марта.

Стоимость ремонта будет известна после окончания работы проектировщиков, это произойдет в течение 6 месяцев с момента получения от облгосадминистрации всех материалов, но в любом случае не позднее конца 2021 года.

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