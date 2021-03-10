Областные власти взялись за реконструкцию Одесской филармонии

Управление капитального строительства Одесской облгосадминистрации объявило тендер на подготовку проектной документации для реставрации здания Одесской филармонии.
Здание планируют отремонтировать как внутри, так и снаружи с полной заменой коммуникаций, но без изменения свойств, которые являются предметом охраны объекта культурного наследия.
На разработку проекта реставрации готовы потратить 6 миллионов 958 тысяч гривен, итоговая стоимость определится по результатам торгов, которые состоятся 23 марта.
Стоимость ремонта будет известна после окончания работы проектировщиков, это произойдет в течение 6 месяцев с момента получения от облгосадминистрации всех материалов, но в любом случае не позднее конца 2021 года.