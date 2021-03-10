Областные власти взялись за реконструкцию Одесской филармонии 16 Новости

Управление капитального строительства Одесской облгосадминистрации объявило тендер на подготовку проектной документации для реставрации здания Одесской филармонии.

Здание планируют отремонтировать как внутри, так и снаружи с полной заменой коммуникаций, но без изменения свойств, которые являются предметом охраны объекта культурного наследия.

На разработку проекта реставрации готовы потратить 6 миллионов 958 тысяч гривен, итоговая стоимость определится по результатам торгов, которые состоятся 23 марта.

Стоимость ремонта будет известна после окончания работы проектировщиков, это произойдет в течение 6 месяцев с момента получения от облгосадминистрации всех материалов, но в любом случае не позднее конца 2021 года.