Областной бюджет: на что Одесчина планирует потратить $ 210 млн в 2020 году?

За последние семь лет, с 2013 по 2019 год, областной бюджет в общей сумме составил 64,5 млрд гривен или $ 2,5 млрд. В данной статье журналисты интернет-издания «Монитор» попытаются разобраться, на что были потрачены деньги налогоплательщиков и какие позитивные изменения произошли в Одесской области с момента принятия реформы децентрализации. В первую очередь, конечно, стоит отметить процесс создания ОТГ. К сожалению, нардепы и депутаты за пять лет так и не смогли утвердить перспективный план ОТГ в Одесской области, поэтому это остается нерешенной проблемой. Если смотреть в целом, то какие-либо существенные изменения выделить нельзя. Остается все так же много нереализованных задач.

Если же облсовет сможет утвердить план развития ОТГ в Одесской области, то это даст возможность получать субвенции из госбюджета на развитие инфраструктуры, содержание образовательных и здравоохранительных учреждений. Фактически доходы ОТГ станут больше в несколько раз, чем бюджеты входящих в них сел до объединения. Одним из аспектов децентрализации стала передача с 2015 года областному бюджету финансирование учреждений ветеринарной медицины. В качестве компенсации финансовых ресурсов был передан из госбюджета экологический налог. В 2016 году областным центрам были переданы расходы по финансированию ПТУ, то есть, из областного бюджета должны финансироваться ПТУ, расположенные в районах области.

В частности, на бюджеты ОТГ полностью возложено финансирование работы находящихся под их юрисдикцией школ, детских садов и медицинских учреждений. То есть, громады полностью финансируют оплату коммунальных услуг, ремонты, зарплаты всех сотрудников этих учреждений.

Как видим, бюджет Одесской области очень привлекателен по своим размерам. Неудивительно, что многие нардепы и депутаты, такие как Антон Киссе, Анатолий Урбанский, Вадим Шкаровский, а также «смотрящий» за облсоветом Алексей Гончаренко выступили против создания ОТГ. Конечно, им легче «доить» налогоплательщиков через областной бюджет, которым бы они сами распоряжались. А так ОТГ будут напрямую общаться с госбюджетом, из-за чего народным депутатам не перепадет денег в их карман.

После проведения реформы децентрализации все заявляли, что городской бюджет, а также областной значительно увеличатся. Но так ли это, если учесть девальвацию гривны. К примеру, 4,8 миллиарда 2013 года окажутся эквивалентны примерно 15,9 миллиардам 2019 года – то есть, реальный рост доходов Одесской области за шесть лет «децентрализации» (с 2013 по 2019 год) составляет примерно 1 %.

В областном бюджете на 2020 год в общей сумме доходы должны составить 5 млрд 255 млн 830 тыс. 681 грн. или же 209 млн 986 тыс. 283 долл. США. Потратить область планирует столько же – 5 млрд 251 млн 230 тыс. 681 грн. Исходя из данных в таблице, мы видим, что бюджет в 2020 году очень маленький относительно предыдущих лет. По сравнению с прошлым 2019 годом, бюджет в 2020 году меньше практически в три раза. Такая ситуация произошла по причине того, что в 2019 году областной бюджет получил субвенцию в размере 5,8 млрд. грн., а в 2020 году планируется получить размер субвенции из горбюджета всего лишь 1,9 млрд. грн. Также стоит отметить второй факт, который повлиял на столь большой бюджет в предыдущие годы — это финансовые вложения бывшего Президента Украины Петра Порошенко в Одесскую область. С целью заполучить поддержку электората перед выборами, Петр Алексеевич часто оказывал финансовую помощь Одесской области.

На чем зарабатывает Одесский областной совет?

Наиболее существенным источником пополнения областного бюджета в 2020 году будут налоги на доходы и налоги на прибыль – 2 млрд 491 млн 965 тыс. 800 грн., в том числе налоговые поступления с зарплат – 2 млрд 237 млн 195 тыс. 800 грн. Это составляет почти половину всего планируемого дохода. То есть жители Одесской области, по сути, являются главным источником пополнения областного бюджета и вправе требовать от властей обеспечение комфортных условий для проживания. Еще одним существенным источником пополнения бюджета области является налог в размере 10% на прибыль предприятий.

В 2020 году планируется получить прибыль от частных предприятий в размере 253 млн 222 тыс. 900 грн. А прибыль от коммунальных предприятий – 1 млн 547 тыс. 100 грн.

Сборы и плата за пользование природными ресурсами составит 16 млн 20 тыс. 600 грн. Сюда входит:

рентная плата за использование воды;

рентная плата за пользование недрами;

рентная плата за использование других природных ресурсов.

Доходы от собственности и предпринимательской деятельности составят 1 млн 349 тыс. 100 грн., в том числе доходы в виде возмещения убытков за пользование сельскохозяйственным и лесохозяйственным производством в размере 266 тыс. грн.

Доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности в виде платы за лицензию и аренду составит 95 млн 656 тыс. 760 грн. Сюда входит:

плата за лицензию на производство этилового спирта, алкоголя и табачных изделий, а также плата за соответствующие лицензии на право оптовой и розничной торговли всеми вышеперечисленными товарами;

плата за лицензию на производство горючего, а также плата за лицензию на право хранения, на право оптовой и розничной торговли горючим;

плата за аренду имущества;

арендная плата за водные объекты.

В качестве субвенции пополнит областной бюджет на 2 млрд 449 млн 93 тыс. 200 грн. и общегосударственная казна. Так, размер образовательной субвенции будет составлять 409 млн 371 тыс. 500 грн., а медицинская составит немного больше – 471 млн 53 тыс. 100 грн. На реконструкцию и строительство зданий «Аэропорта Измаил» госбюджет выделит 70 млн грн. Также будут выделены деньги из государственной казны на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования в размере 927 млн 472 тыс. 400 грн.

На что Одесская область тратит бюджетные деньги?

Больше всего денег из бюджета области в 2020 году выделят на департамент образования и науки Одесской облгосадминистрации – 1 млрд 217 млн 166 тыс. 186 грн., а именно:

финансирование дошкольных и школьных учреждений – 31 млн 226 тыс. 100 грн.;

предоставление образования детям, которые находятся в санаториях на длительном лечении – 89 млн 816 тыс. 897 грн.;

финансирование специализированных общеобразовательных учреждений – 24 млн 618 тыс. 900 грн.;

финансирование образования в детских домах для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 21 млн 771 тыс. 800 грн.;

предоставление образования детям с особыми потребностями, которые находятся в учебно-реабилитационных центрах – 286 млн 398 тыс. 586 грн.

На ремонт и обеспечение учебных заведений противопожарной системой из специального фонда планируется освоить 33 млн 800 тыс. грн.

На втором месте по тратам в 2020 году оказался департамент охраны здоровья Одесской ОГА, на который выделили 931 млн 594 тыс. 400 грн. Из областного бюджета планируется потратить на обеспечение деятельности экстренной и скорой медицинской помощи 129 млн 647 тыс. 700 грн. На развитие многопрофильной стационарной медицинской помощи выделили 186 млн 68 тыс. тыс., а на специализированную стационарную медицинскую помощь – 170 млн 662 тыс. 300 грн.

Третье место по финансированию достается департаменту социальной и семейной политики. В 2020 году финансирование данной структуры составит 355 млн 823 тыс. 947 грн. Деньги из областного бюджета департамент планирует потратить на:

льготный проезд для отдельных категорий граждан – 2 млн 567 тыс. грн.

предоставление социальных и реабилитационных услуг пожилым людям и людям с инвалидностью – 274 млн 799 тыс. 70 грн.;

содержание и обеспечение деятельности центров социальных служб для семьи, детей и молодежи – 2 млн 60 тыс. 500 грн.;

оздоровление и отдых детей – 800 тыс. грн.;

социальную защиту ветеранов войны и труда – 49 млн 20 тыс. грн.

На одну из самых важных отраслей Одесской ОГА – департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия – планируется выделить 365 млн 948 тыс. 800 грн. Департамент возглавляет Елена Олейник. Стоит отметить, что в Одессе и области достаточно много зданий-памятников архитектуры, которые требуют срочного ремонта и восстановления. Но на все, как обычно, денег не хватает. Ранее журналисты интернет-издания «Монитор» писали о том, что департамент культуры не выполняет свои функциональные обязанности и не следит за соблюдением охранных договоров арендаторами и собственниками памятников архитектуры. В связи с чем, они попросту разрушаются. Этот департамент, по сути, бесполезен.

На 2020 год в бюджете заложены деньги на такие мероприятия:

финансовая поддержка театров – 129 млн 713 тыс. 600 грн.;

финансовая поддержка филармоний, художественных и музыкальных коллективов, ансамблей – 25 млн 317 тыс. 700 грн.;

обеспечение деятельности библиотек – 20 млн 973 тыс. 100 грн.;

обеспечение деятельности музеев и выставок – 54 млн 341 тыс. 400 грн.;

обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, центров досуга – 10 млн 777 тыс. 800 грн.

Естественно, что облсовет не мог обойти стороной свое любимое коммунальное предприятие «Облтрансбуд». Департамент жилищно-коммунального хозяйства окажет финансовую поддержку «Облтрансбуду» в размере 7 млн 746 тыс. 900 грн. Мы уже писали ранее о том, как «Облтрансбуд» сливает бюджетные деньги фирме депутатов-оппоблоковцев «Архитектурно-проектному бюро “Триумф”».

Меньше всего денег в бюджете предусмотрено на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и следствий стихийного бедствия – лишь 1 миллион гривен.

Стоит также отметить, что в 2020 году в областном бюджете заложены деньги на строительство объектов различной инфраструктуры, в том числе департамент экологии и природных ресурсов Одесской ОГА выделит почти 6 млн гривен на реконструкцию канала между Тилигульским лиманом и Черным морем. Напомним, работы начались еще в 2016 году. Всего было выделено 98 млн гривен. Ремонтные работы канала носят довольно скандальный характер. В середине 2017 года стоимость строительства увеличилась практически в два раза – с 58 млн грн. до 98 млн грн. Мало того, что тендер на реконструкцию канала отдали фирме депутата областного совета Игорю Еременко, так его еще и уличили в махинациях. Подрядчик поручил строительные работы другой компании, которая не имела ни опыта, ни техники и перевел ей 20 млн грн. В августе 2019 года Игорю Еременко избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца.

Департамент финансов выделит 17 млн 100 тыс. гривен на строительство спортивных и детских площадок, а также стадионов по Одесской области.

Естественно, что не забыл облсовет и о своем обеспечении. Чтобы комфортно работалось правящей элите ведомства, в бюджете было заложено 70 млн 183 тыс. 100 грн., а для комфортного передвижения депутатов и чиновников КП «Автопредприятие областного совета» получит 26 млн 488 тыс. 40 грн.