Обанкротившийся "Одесский облавтодор" пытается через суд вернуть себе обслуживание трассы Одесса – Киев 77 Новости

Дочернее госпредприятие "Одесский облавтодор", которое находится в состоянии банкротства, тем не менее, судится с "Укравтодором" за право обслуживать трассу Одесса – Киев.

Об этом сообщил экс-глава Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

В конце 2019 года "Облавтодор" подал иск в Хозсуд Одесской области с требованием отменить результаты проведенного в августе тендера на обслуживание трассы Одесса – Киев, которое предприятие проиграло. ГП пыталось доказать, что при проведении торгов была занижена оценка квалификации его работников, а также еще двух претендентов – "Ростдорстроя" и "Николаевбудцентра". В результате 26 декабря суд отказал в удовлетворении иска.

По данным Вариводы, "Одесский облавтодор" подал еще один иск, чтобы вернуть контроль над столичной трассой.

Напомним, что еще в начале октября "Одесский облавтодор" начал процедуру банкротства. В данный момент только его долги перед налоговой составляют порядка 35 млн. грн.

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