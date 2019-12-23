Новый тариф на отопление для одесситов начнет действовать лишь в октябре 2020 года 62 Новости

Одесситы начнут платить за отопление по новым тарифам лишь с отопительного сезона 2020 года, начало которого назначено на 15 октября. По новой системе платить нужно будет меньше, но в течение всего года.

Об этом в прямом эфире Украинской Службы Информации сообщила новая глава КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

По новой системе оплаты одесситы будут платить за услуги отопления от КП "ТГО" по двухставочному тарифу в течение всего года, даже когда отопление отключено. Это делается для того, чтобы оптимизировать работу предприятия. При этом до 15 октября 2020 года стоимость тарифа повышать не планируют.

Одесситы будут платить круглый год, но сумма не изменится. Она будет разбита не на 6 месяцев отопительного сезона, а на 12. Таким образом, мы распределим поступление денежных средств и нам будет легче оперировать ими, – пояснила Анна Позднякова.

Она добавила, что если реализуется обещание действующего правительства не повышать цены на газ, то это поможет вывести КП "ТГО" из затянувшегося кризиса.

Напомним, на данный момент долг одесских тепловиков превышает 1,3 миллиарда гривен, из-за чего Одесский горсовет ежегодно выплачивает из бюджета колоссальные суммы для того, чтобы отопительный сезон в городе все же наступил.

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