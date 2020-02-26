Новый-старый вице-мэр Одессы - не самый бедный человек 30 Люди, Новости

Соратник трех мэров Одессы Сергей Подгайный, вернувшийся вчера в кресло вице-мэра, далеко не бедный человек.

Об этом свидетельствует его декларация за прошлый год.

На двух своих работах, в ООО «КТЦ «Украина»» и в Одесском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, Подгайный заработал в прошлом году 68 тысяч гривен. Кроме того, ему выплатили 27 тысяч грн в качестве погашения задолженности по зарплате. Продав какое-то движимое имущество, вице-мэр получил 1 миллион 339 тысяч гривен. Еще 72 тысячи 226 гривен ему «капнуло» в виде процентов от банковских вкладов.

Супруга чиновника Наталья Гончар получила доход от предпринимательской деятельности в размере 994,5 тыс. грн. Еще 22,5 тыс. — банковские проценты.

На банковских счетах у Подгайного 689 тыс. грн, у его жены — 214,3 тыс. грн и 46 тыс. долларов США. Наличными у заметителя Труханова — 490 тыс. грн и 25 тыс. долларов, у Натальи Гончар — 30 тыс. долларов и 230 тыс. грн.

У заместителя городского голова две квартиры в Одессе, в том числе одна недостроенная — 56 и 40,4 кв. м. Еще две квартиры площадью 132,5 и 70,9 кв м – у жены вице-мэра. Также у нее есть некая кладовка площадью 2,2 кв. м и недостроенное машиноместо 14,6 квадратов.

Передвигается Подгайный на Lexus ES350 2012 года выпуска, у его супруги два BMW – 318D 2013 года выпуска и X5 2015 года выпуска.

Сергей Подгайный является соавтором состава химического закрепления грунтов: в декларации указаны его авторские права на это изобретение.

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