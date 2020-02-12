Новий керівник Одеського припортового заводу просить зменшити йому зарплатню вдесятеро 22 Люди, Новости

Виконувач обов’язків голови правління Одеського припортового заводу Микола Синиця звернувся до Фонду держмайна і Наглядової ради підприємства з проханням зменшити йому зарплату в десять разів.

Про це повідомила пресслужба ОПЗ, оприлюднивши відповідний лист.

Нині його зарплата становить 60 мінімальних посадових окладів працівників основної професії підприємства. Як зазначає Укрінформ, це 630 тисяч гривень на місяць, виходячи з того, що посадовий оклад працівника ОПЗ складає 10,5 тисячі гривень.

“Фінансовий стан підприємства не дозволяє на поточний час виплачувати мені заробітну плату, установлену контрактом”, – пояснив Синиця і попросив собі зарплату попередника.

Оклад попереднього виконувача обов’язків директора підприємства Сергія Назаренка становив близько 60 тисяч гривень.

Зазначимо, до призначення в ОПЗ Синиця кілька років очолював “Українське державне аерогеодезичне підприємство”. Також йому належить торгова марка мережі ресторанів “Два гуся”. 2019-го Синиця балотувався до Верховної Ради від ВО “Свобода”.

Нагадаємо, 29 січня детективи НАБУ затримали трьох осіб, які намагались дати хабар у п’ять млн доларів США Голові Фонду державного майна України. Вони хотіли “купити” посаду директора Одеського припортового заводу.

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