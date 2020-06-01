Новая власть, а в Одессе депутат облсовета Олег Бабенко практикует рейдерство

01.06.2020 15:40
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Криминал, Люди, Новости

В сети можно найти много информации о депутате Одесского областного совета Олеге Бабенко из фракции «БПП «Солидарность» и участии его в рейдеских захватах ряда крупных пердприятий Одессы. Также, Олег Бабенко пытался дать взятку детективам НАБУ в размере 500 тысяч долларов, чтобы арест со счетов его фирмы был снят. На данный момент Бабенко находится в статусе подозреваемого по этому делу.

Но все эти резонансные дела — далеко не единичные, в которых задействован скандальный депутат Бабенко. По всей видимости, он промышляет «отжимом» чужой собственности, пользуясь услугами не чистых на руку нотариусов,банкиров и «титушек».

История эта началась в 2017 году. Некий Игорь И. приобрел на торгах «СЕТАМ», организованных исполнительной службой, нежилые строения в Одессе по улице Варненская. 21 июня 2017 года Игорь получил свидетельство, оформленное нотариусом, на право собственности на нежилые помещения.

В скором времени он их продал компании ООО «Индастриал П.», которая стала фактически владельцем недвижимости на Варненской, более четырех лет пользовалась указанной недвижимостью и не участвовала ни в одном судебном процессе.

Но, спустя три года, 21 мая 2020 года, помещение на Варненской было переоформлено на другую компанию - ООО «Авалон капитал», которая действовала по чужому кредиту ликвидированного банка «Киев». Сделку провела так называемый «черный» нотариус Наталья Зуева из Киева. Примечательно, что оформление документов по какой-то причине происходило ночью в 23:19.

На фото: время регистрации в документе из государственного реестра

В сети несложно найти информацию, о том что Наталья Зуева принимает по адресу Киев, улица Беретти, 3. В то же время, по данному адресу расположен лишь заброшенный и переделанный из обычной квартиры офис.

Офис нотариуса Зуевой

При этом, Наталья Зуева в 2019 году имела проблемы со своей деятельностью в качестве нотариуса — в частности, двумя указами Министерства Юстиции ей был заблокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество и запрещено заниматься нотариальной деятельностью в связи с чем она обратилась в суд.

В круг клиентов Натальи Зуевой входит и компания «Авалон капитал», которая фактически «отжала» имущество фирмы «Индастриал П.».

При этом важно отметить, что ООО «Авалон капитал» зарегистрировало право собственности на нежилые строения на Варненской на основании одностороннего договора, что не предусмотрено нормами действующего законодательства в сфере ипотечных и кредитных правоотношений.

Также справку для регистрации одесской недвижимости предоставила киевская компания «Ависторбуд», которая ранее «засветилась» в уголовном производстве о незаконном завладении недвижимым имуществом. Эта фирма зарегистрированна по адресу, где о такой компании ничего не слышали.

Кто же стоит за компанией «Авалон капитал», которая «отжимает» недвижимость у ООО «Индастриал П.»?

Как оказалось, эта фирма контролируется скандальным областным депутатом Олегом Бабенко из фракции «БПП «Солидарность», а юристом «Авалон капитал» является некий адвокат Игорь Кравченко, которые вместе проходят по различным уголовным делам.

* На данных скриншотах с видеоматериалов, Бабенко и Кравченко рассказывают о высоком покровительстве чиновников по "отжатиюу" новых собственников недвижимости.

Примечательный также тот факт, что Юрий Маслов, который был председателем правления ликвидированного банка «Киев», по кредиту которого отжимают собственность, является коллегой Олега Бабеко по депутатскому корпусу.

Для оправдания своих действий покравителифирмы «Авалон капитал» занимаются размещением «заказных» статей в ряде интернет изданий.

В то же время, собственники недвижимости решили бороться за свое имущество — на данный момент открыто уголовное производство, а на строения наложен арест.

Чем закончится данная история - неизвестно. Мы будем следить за развитием событий и в следующей статье предоставим интересные видеоматериалы по нашим героям, а также расскажем о событиях 2010 года по истории возникновения кредита и участии в этом наших героев.

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