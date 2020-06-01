Новая власть, а в Одессе депутат облсовета Олег Бабенко практикует рейдерство

В сети можно найти много информации о депутате Одесского областного совета Олеге Бабенко из фракции «БПП «Солидарность» и участии его в рейдеских захватах ряда крупных пердприятий Одессы. Также, Олег Бабенко пытался дать взятку детективам НАБУ в размере 500 тысяч долларов, чтобы арест со счетов его фирмы был снят. На данный момент Бабенко находится в статусе подозреваемого по этому делу.

Но все эти резонансные дела — далеко не единичные, в которых задействован скандальный депутат Бабенко. По всей видимости, он промышляет «отжимом» чужой собственности, пользуясь услугами не чистых на руку нотариусов,банкиров и «титушек».

История эта началась в 2017 году. Некий Игорь И. приобрел на торгах «СЕТАМ», организованных исполнительной службой, нежилые строения в Одессе по улице Варненская. 21 июня 2017 года Игорь получил свидетельство, оформленное нотариусом, на право собственности на нежилые помещения.

В скором времени он их продал компании ООО «Индастриал П.», которая стала фактически владельцем недвижимости на Варненской, более четырех лет пользовалась указанной недвижимостью и не участвовала ни в одном судебном процессе.

Но, спустя три года, 21 мая 2020 года, помещение на Варненской было переоформлено на другую компанию - ООО «Авалон капитал», которая действовала по чужому кредиту ликвидированного банка «Киев». Сделку провела так называемый «черный» нотариус Наталья Зуева из Киева. Примечательно, что оформление документов по какой-то причине происходило ночью в 23:19.