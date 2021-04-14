Ночью в одесском дворе разбилась машина с пьяными пассажирами, один человек погиб

Полицейские устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Киевском районе Одессы.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, в результате аварии, которая произошла около полуночи на Люстдорфской дороге, один человек погиб, еще четверо травмированы.
Предварительно известно, что водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево, находящееся во дворе жилого дома. Всего в салоне было пятеро мужчин. Один из них погиб, других забрала скорая.
Правоохранители устанавливают личности пострадавших и обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ему будет предоставлена позже.