Ночью в Одесской области товарняк насмерть сбил парня

Полицейские Подольского района устанавливают обстоятельства смерти 18-летнего молодого человека на железной дороге.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, около 2 часов ночи на железнодорожном перегоне между станциями Перелеты и Балта машинист товарного поезда увидел парня на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
От полученных травм 18-летний житель Балты погиб на месте.
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Устанавливаются полные обстоятельства трагедии.