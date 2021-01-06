Ночью в Одессе столкнулись пять машин, погибли два человека

06.01.2021 13:08
49
Новости

Авария с участием пять автомобилей произошла поздно 5 января около 22:00 часов на регулируемом перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской в Одессе.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Одесской области.

Известно, что водитель автомобиля Toyota, двигаясь на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем BMW, который ехал на зеленый. В результате аварии BMW отбросило на три автомобиля: Volkswagen, Mercedes и автобус БАЗ, после чего произошло возгорание BMW.

 29-летний водитель BMW и его пассажир погибли на месте происшествия. Водитель Toyota и два его пассажира с различными травмами госпитализированы. Также доставлены в больницу три пассажира Volkswagen.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель Toyota задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

Рассказать

Читайте также

Дайджест
30.01.2019
435
Новости
Хозяйственный суд области по просьбе Одесской мэрии выдал запрет на эксплуатацию подземного торгового центра на Греческой площади, принадлежащего одесскому ...

Доработанный проект бюджета-2019
20.11.2018
494
Новости
Проект государственного бюджета Украины на 2019 год уже доработан ко второму чтению. Документ внесли на рассмотрение комитета Верховной Рады. Об этом ...