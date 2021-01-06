Ночью в Одессе столкнулись пять машин, погибли два человека 49 Новости

Авария с участием пять автомобилей произошла поздно 5 января около 22:00 часов на регулируемом перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской в Одессе.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Одесской области.

Известно, что водитель автомобиля Toyota, двигаясь на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем BMW, который ехал на зеленый. В результате аварии BMW отбросило на три автомобиля: Volkswagen, Mercedes и автобус БАЗ, после чего произошло возгорание BMW.

29-летний водитель BMW и его пассажир погибли на месте происшествия. Водитель Toyota и два его пассажира с различными травмами госпитализированы. Также доставлены в больницу три пассажира Volkswagen.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель Toyota задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.