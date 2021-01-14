Ночью в Одессе парень погиб под колесами поезда 99 Новости

24-летний мужчина скончался в ночь на 14 ноября на железнодорожных путях в Одессе.

Как сообщает областное управление полиции, это произошло около 01:00 в Суворовском районе недалеко от станции Шевченко.

Заметив мужчину, который неожиданно выбежал на пути, машинист совершил экстренное торможение, но поезд не успел остановиться и наехал на человека.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о трагедии в Единый реестр досудебных расследований (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного транспорта).