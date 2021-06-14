Ночью в Одессе две аварии унесли жизни трех человек 23 Новости

14 июня в 3:19 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что по улице Черноморского Казачества произошло дорожно-транспортное происшествие и нужна помощь спасателей.

По прибытию на место вызова аварийно-спасательного отделения было установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля с придорожным деревом один человек погиб и 2 травмированы.

Спасатели с использованием специальных средств деблокировали и извлекли тело погибшей пассажирки, отключили аккумуляторную батарею, газобаллонное оборудование поврежденного автомобиля и смыли остатки горюче-смазочных материалов с автодороги. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

В 5:18 поступило сообщение, что на углу улиц Среднефонтанская и Пироговская произошло столкновение легковушки с электроопорой. В результате погибли водитель и пассажир. К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной и специальной техники.