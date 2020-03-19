Незаконное и вредное решение: Одесский университет Мечникова все-таки выселил студентов из общежитий - другие вузы этого не сделали 41 Люди, Места, Новости

Одесский национальный университет имени Мечникова все-таки выселил студентов из своих общежитий, несмотря на то, что это незаконно и даже опасно.

Соответствующий приказ ректор вуза Игорь Коваль подписал 16 марта. В течение 17-18 марта он был исполнен, и общаги опустели.

Остались только иностранцы, внутренне перемещенные лица и те, кто работает в аптеках либо продовольственных магазинах. Работающие студенты должны были предоставить справку от работодателя для получения временного пропуска в общежитие на период карантина.

Между тем, вчера против этого высказался премьер Денис Шмыгаль, а Министерство образования и науки направило в вузы страны письмо с требованием прекратить выселение.

«Руководители учебных заведений обязаны во время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19, а также обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний», — отметил замминистра Егор Стадний.

Он добавил, что в общежитиях необходимо усилить пропускной режим — в частности, ограничить вход лиц, которые в них не проживают.

В пресс-службе университета комментировать ситуацию отказались, причем в довольно грубой форме. Там потребовали направить информационный запрос, что мы, конечно же, сделаем.

Неофициально в ОНУ говорят, что письмо МОН поступило довольно поздно, когда приказ ректора уже был в основном исполнен. «В первоначальных рекомендациях о том, как поступать во время карантина с общежитиями, ничего не было. В связи с этим ректор решил, что раз университет закрывается, то надо закрыть и общежития», — говорит сотрудник вуза.

Решение о выселении студентов незаконно юридически, а с точки зрения эпидемиологии, оно бессмысленное и даже вредное, считают эксперты волонтерской группы «Инфекционная самооборона»:

«Юридический аспект. Люди в общежитиях зарегистрированы. Это место их постоянного проживания. Выгнать человека с места постоянного проживания, не предоставив ему новое жилье, можно только по решению суда. Это Жилищный кодекс. Второе. Все, кто хотел уехать и кому было куда уехать, за неделю карантина уже уехали. В условиях, когда вот-вот закроют междугороднее и пригородное сообщение (а то, что это неизбежно, на момент подписания приказа было ясно), выгнать человека из общежития — значит выгнать его на улицу.

Эпидемиологический аспект. С точки зрения эпидемической безопасности, общежитие, если оно не переполнено, не является опасным местом. Что сидеть в комнате общаги, что у себя дома, разницы нет. Однако в общежитии не живут пожилые люди. Зато дома у студентов живут родители, которым 40-50 лет, и бабушки с дедушками, которые вообще в группе риска. Ректор своим приказом подверг всех этих людей опасности. Тем более, что изгнанные студенты добирались домой в переполненных автобусах и поездах, подхватывая и распространяя (если являются носителями) разнообразные инфекции по всей стране».

Отметим, что ОНУ стал чуть ли не единственным одесским вузом, который пошел на такой шаг. В Медине, пищевой академии, экономическом университете, морской академии, юридической академии, Международном гуманитарном университете, строительной академии и экологическом университете сообщили, что их студенты в период карантина остаются в общежитиях, но при желании могут уехать. Также сообщается о повышенных мерах безопасности и дезинфекции.

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