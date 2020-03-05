Неудачная покупка: в Одессе снесут новострой, в котором уже продают квартиры

На Люстдорфской дороге, 85 собираются снести строящийся дом. Об этом во время аппаратного совещания сообщил начальник управления ГАСКа Одесского горсовета Александр Авдеев.
Строительные работы, как оказалось, не согласованы с ГАСК. Согласно данным градостроительного мониторинга, застройщик подал уведомление на строительство восьми индивидуальных жилых строений, не выше трех этажей. Но вместо них он возводит пятиэтажный жилой комплекс Comfort Hall и уже продает в нем квартиры.
Остановить строительство заказчик не захотел, его привлекли к административной ответственности. Поэтому управление подаст исковое заявление в Киевский районный суд на застройщика.