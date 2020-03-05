Неудачная покупка: в Одессе снесут новострой, в котором уже продают квартиры

05.03.2020 11:11
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Места, Новости

На Люстдорфской дороге, 85 собираются снести строящийся дом. Об этом во время аппаратного совещания сообщил начальник управления ГАСКа Одесского горсовета Александр Авдеев.

Строительные работы, как оказалось, не согласованы с ГАСК. Согласно данным градостроительного мониторинга, застройщик подал уведомление на строительство восьми индивидуальных жилых строений, не выше трех этажей. Но вместо них он возводит пятиэтажный жилой комплекс Comfort Hall и уже продает в нем квартиры.

Остановить строительство заказчик не захотел, его привлекли к административной ответственности. Поэтому управление подаст исковое заявление в Киевский районный суд на застройщика.

На Люстдорфской дороге снесут новострой, в котором уже продают квартиры. Фото: lun.ua

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