"Нет закону о фейках": в Одессе прошел одиночный митинг против скандального законопроекта 18 Новости

В среду, 22 января, возле здания Одесской облгосадминистрации состоялся одиночный митинг против закона о дезинформации и фейках. В ОГА планируют собрать комиссию по защите прав журналистов, чтобы обсудить ситуацию. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Организатор митинга и главный редактор Odessa Daily Леонид Штекель считает, что закон в результате принятия может быть использован для уничтожения свободы слова в Украине, а любые независимые СМИ, которые окажутся под ударом закона, будут уничтожены.

Обсуждение закона проходит при участии многих киевских СМИ, которые на это закрывают глаза. Они надеются, что все будет хорошо и их трогать не будут, все замечательно, но в результате мы можем получить закон, который будет использоваться для уничтожения свободы слова в Украине. Потому что вся система – и правоохранительная, и судебная рассчитана на тех, кто имеет соответствующую властную крышу. Этот закон представляет собой потрясающий цинизм, вопиющий факт произвола, и не имеет отношения не то что к демократии, а является типичным авторитарным законом. Я уверен, что он списан с российского закона, – отметил Леонид Штекель.

Заместитель главы ОГА Виталий Свичинский уверяет, что до конца недели соберется комиссия по защите прав журналистов.

Для нас любая форма общественного протеста или общественного мнения очень важна, мы до конца этой недели проведем обсуждение этого вопроса в рамках нашей комиссии, созданной при ОГА, по защите прав журналистов. Все предложения, которые будут собраны, мы перенаправим в центральный орган власти, – отметил Виталий Свичинский.

Напомним, что закон предполагает введение должности уполномоченного по вопросам информации. Он будет выявлять дезинформацию, фейки и бороться с ними. Также чиновники предложили присваивать СМИ индекс доверия. Для получения отметки о “благонадежности” медиа должны будут пройти добровольную проверку. Присваивать индекс будут некие общественные организации.

Чиновники предложили ввести орган профессионального самоуправления — Ассоциацию журналистов. Она будет выдавать свидетельства “профессионального журналиста”. Это понятие — тоже новшество закона.

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