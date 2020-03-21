Несмотря на карантин, строительство дороги на костях продолжается

Активист «Зеленого листа» Алексей Костржицкий поделился на своей странице в Facebook видео- и фотоматериалами того, как строительная компания «Бастион» активно занимается прокладыванием дороги в Преображенском парке. Бортовые КАМАЗы рабочих 18 марта 2020 года вывезли около пяти наполненных кузовов земли. К вечеру полиция прибыла на место строительных работ и изъяла очередные останки, после чего уехала. По словам активиста, подрядчик вывозит землю вместе с костями на территорию зоопарка и там ее прячем. Полицейских же охрана зоопарка туда не пускает. Следователю нужно разрешение городской власти, чтобы зафиксировать нарушения Закона Украины внутри зоопарка. Активисты, которых, напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов назвал провокаторами за то, что они мешают прокладывать дорогу на человеческих костях, продолжают всячески блокировать незаконные работы. В свою очередь, подрядчик, чтобы отгородиться от общественников, обнес территорию парка лентой и объявил ее строительной площадкой.

Как видим, даже такие меры безопасности в городе в виде карантина не смогли остановить подрядчиков и они продолжают дальше своей техникой ворошить останки людей. Больше всего удивляет цинизм наших чиновников. На заседании исполкома Одесского горсовета 27 февраля 2020 года директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова заявляла во весь голос, что никакие строительные работы, связанные с выкапыванием, в парке не ведутся, а лишь поверхностное облагораживание.

На фото ниже вы можете ознакомиться с тем, какие именно работы ведутся в парке и ничего общего с облагораживанием они не имеют.

Полиция зарегистрировала уже ни одно уголовное производство по статьям 297, 298 и 115 Уголовного кодекса Украины. Также одним из заявителей выступил одессит, чей предок захоронен на территории первого (старого) городского кладбища.

Напомним, что сейчас на территории Преображенского парка ведутся строительные работы по прокладыванию дороги шириной 12 метров, а также парковки на 39 мест якобы для нужд зоопарка. Активисты же, в свою очередь, заявляют, что парковка будет строиться отнюдь не для гостей зоопарка, а для посетителей спорткомплекса «Краян». К примеру, в конце октября 2019 года на территории спорткомплекса проходило мероприятие «Карнавал на Хеллоуин» и тогда в парк и на стадион заезжали сотни машин, которые парковались на зеленой зоне, так как у «Краяна» парковка платная.

Данная ситуация ярко демонстрирует то, с каким «глубоким уважением» чиновники мэрии относятся к исторической памяти Одессы. Главный по строительству предоставил неправдивую карту прокладывания дороги, второй чиновник закрыл на это глаза, а третий, дабы умерить недовольных одесситов, пообещал интерактивный музей памяти. Вот и все решение проблемы. В цивилизованном мире при обнаружении захоронений все работы бы остановились, провелись бы масштабные раскопки с участием археологов и судмедэкспертов. А после этого останки были бы перезахоронены надлежащим образом. Последним этапом работ при цивилизованном подходе стало бы сооружение мемориального комплекса.

Муниципалитет продолжает дальше «косить под дурочку» и делать вид, что все работы ведутся согласно закону. Подрядчики своими же действиями прямо нарушают статью 36 Закона Украины «Об охране культурного наследия», которая звучит так: «Прекращение земляных работ в случае обнаружения находки археологического или исторического характера».

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