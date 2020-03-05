Нелегальный игорный бизнес в Одессе ушел в онлайн 28 Новости

После закрытия нелегальных казино и лото-маркетов их владельцы, похоже, нашли альтернативный способ заработка.

На многих помещениях в Одессе, где ранее находились лото-маркеты, по сути представлявшие собой нелегальные казино игровых автоматов, появились объявления с рекламой сайтов. Их посетители могут играть в азартные онлайн-игры. Много таких объявлений находится около рынка “Привоз”, где ранее была очень высокая концентрация лото-маркетов.

Такие же объявления-граффити появились и во многих других местах Одессы.

В то же время некоторые депутаты Одесского горсовета организовали сбор подписей против размещения легальных казино в отелях. Они опасаются, что любое помещение, даже квартиру, можно будет коррупционным путем “превратить” в трехзвездочный отель, и открыть там казино.

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