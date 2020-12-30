Неизвестный устроил пожар в заброшенном одесском санатории 242 Новости

29 декабря в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Лиманская на территории клинического санатория им. Пирогова произошло возгорание бывшего магазина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибывшие на место спасатели обнаружили загорание мусора в одноэтажной пристройке к недействующему 16-этажному зданию.

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Спасатели ликвидировали пожар на площади 20 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.