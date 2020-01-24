Не принимать и наказать разработчиков: в Одесской ОГА обсудили с журналистами законопроект «О дезинформации» 36 Люди, Новости

Одесские журналисты потребовали остановить рассмотрения законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации”.

Свое мнение о законопроекте они высказали 24 января в ходе заседания рабочей группы по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Одесской областной государственной администрации

Как отметил Леонид Штекель, вышедший на днях с одиночным протестом против этого законопроекта новый законопроект по факту предлагает возвращение цензуры и норм советского законодательства. Кроме того, журналист призвал наказать и отправить в отставку разработчиков законопроекта включая министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

В то же время глава одесского отделения НСЖУ Юрий Работин подчеркнул необходимость работы в направлении борьбы с дезинформацией, однако напомнил о совместном требовании польских и украинских журналистов не вводить нормы по наказанию журналистов.

Кроме того, главный редактор ИзбирКома Валерий Болган предложил пригласить на следующее заседание группы представителей налоговой по поводу инцидента с недопуском журналистов в здание службы.

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