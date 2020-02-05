Названы ТОП-10 актуальных вакансий в Одесской области 83 Новости

Одесская областная служба занятости опубликовала список наиболее часто предлагаемых сейчас работодателями Одесской области вакансий.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного центра занятости.

ТОП-10 актуальных вакансий, зарегистрированных на данный момент в Одесском областном центре занятости:

• водитель автотранспортных средств — 116 вакансий, средняя заработная плата — 6900 грн.;

• бухгалтер — 67 вакансий, средняя заработная плата — 6300 грн.;

• продавец продовольственных товаров — 67 вакансий, средняя заработная плата — 4900 грн.;

• слесарь-ремонтник — 62 вакансии, средняя заработная плата 6900 грн;

• уборщик служебных помещений — 58 вакансий, средняя заработная плата — 4700 грн.;

• подсобный рабочий — 54 вакансии, средняя заработная плата — 5400 грн.;

• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 53 вакансии, заработная плата — 6800 грн.;

• сестра медицинская — 50 вакансий, средняя заработная плата — 5300 грн.

• учитель заведения общего среднего образования — 49 вакансий, средняя заработная плата — 5200 грн.;

• тракторист — 47 вакансий, средняя заработная плата — 5500 грн.