Назначен новый руководитель администрации Одесского порта 75 Люди, Новости

Новым руководителем администрации Одесского порта назначен Руслан Сахаутдинов, сообщает пресс-служба предприятия

По данным пресс-службы, 14 января коллективу Одесского филиала ГП «АМПУ» представили нового руководителя - Руслана Сахаутдинова. Соответствующее назначение утвердил министр инфраструктуры на основании представления председателя ГП «АМПУ».

Сахаутдинов работает в Одесском порту с 2003 года. До 2014 года прошел все ступени карьерного роста от инженера отдела маркетинга до главного диспетчера порта. С 11 марта 2014 года до нынешнего назначения работал заместителем начальника администрации порта по операционной деятельности.

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