Нардеп винит руководство Нацпарка: в Татарбунарском районе зафиксировали случай бешенства у шакала 34 Новости

Случай бешенства у шакала зафиксировали сотрудники Государственной службы по вопросу безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Татарбунарском районе Одесской области.

Как сообщил народный депутат Александр Ткаченко («Слуга народа») на своей странице в Facebook, бешеное животное напало на человека и укусило его.

При этом нардеп обвинил в случившемся руководство национального природного парка «Тузловские лиманы» в том, что экологи не разрешают охотникам провести санитарный отстрел животных в заповеднике.

«Шакалы среди белого дня спокойно разгуливают по улицам, а по ночам не дают спать своим воем», – отметил он.

В Татарбунарской райгосадминистрации сообщили, что о ситуации знают из социальных сетей, а заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям скорее всего состоится не ранее понедельника, 2 марта, тогда же будет решено вводить или нет карантин.

Между тем, пользователи соцсетей в комментариях под сообщением нардепа выразили сомнение в том, что решение проблемы с бешенством находится в компетенции руководства Нацпарка, и вообще в целесообразности разрешения отстрела животных охотникам на территории заповедника.

Директор Нацпарка Ирина Выхристюк сообщила, что уверена в постановочности всей ситуации, а нердепа назвала браконьером.

«Ткаченко браконьер, охотился в Нацпарке, как и его родной брат. Поэтому и лоббирует интересы таких же. В настоящее время подтверждений по болезни и животного нет. Человек, которого «очень покусал» шакал, на самом деле ни в какой больнице не лежит. Есть небольшая царапина на ноге. И сам путается в своих показаниях. Сначала сказал, что это лиса, а принесли шакала. Похоже на постановку, чтобы получить разрешение на отстрел. Вот и все», – отметила она.

Напомним, в июле прошлого года Государственная служба по вопросу безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщила, что зафиксировала 13 случаев бешенства домашних животных в Одесской области с начала 2019 года.

Источник