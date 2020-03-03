Нардеп Леонов потратил на билборды к 8 марта 2,8 млн гривен или же 1700 минимальных пенсий 52 Люди, Новости

По информации наших источников, стоимость рекламной кампании Алексея Леонова составила практически 3 млн гривен. Закрадывается логический вопрос: откуда деньги?

Источник интернет-издания «Монитор» сообщает о том, что стоимость рекламной кампании нардепа к 8 марта составила практически 3 млн гривен или же 1 700 минимальных пенсий граждан нашей страны. Леонов часто заявляет, что живет обычной не шикарной жизнью, но возникает вопрос: откуда же у простого одессита, хоть и нардепа, такой ресурс на масштабную рекламную кампанию по всему городу? К сожалению, народный избранник еще не подал свою декларацию и проанализировать его состояние официально нельзя. Очевидно, что у Леонова появился спонсор, обладающий не только административным ресурсом, но и финансовым.

Вместо обещанных посадок с приходом весны в город пришла кампания на мэрские выборы, которые состоятся уже весной. Первым стартовать вздумал нардеп Алексей Леонов, который баллотировался по 135 избирательному округу и победил Сергея Кивалова. Сам Алексей Леонов не скрывает своего желания баллотироваться на пост Одесского городского головы, но Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона даже не упомянул фамилию нардепа среди возможных кандидатов. И сама партия еще не определилась, кто пойдет в мэры по одному из стратегически важных городов. Тем более, что Леонов не единственный из партии «Слуга народа», кто желает посоревноваться с Геннадием Труханов на избирательном ринге. Такое желание имеет еще и Александр Горенюк, победивший в Суворовском районе Дмитрия Голубова.

Тем не менее, можно считать официальным стартом избирательной кампании размещение Леоновым по всему городу на билбордах поздравления женщин с приближающимся праздником 8 марта. При этом поздравление размещено на рекламных конструкциях не только по Приморскому району, где Леонов и был избран, но и в других районах города Одессы. На территории города суммарно было размещено более 350 рекламных постеров на ситилайтах и билбордах. Минимальные затраты на такой заказ составляют 8 тыс. грн. за одну плоскость. Также стоит учесть затраты на печать постеров и их поклейку. Чтобы разместить такое количество агитационных материалов необходимо обладать немалым финансовым ресурсом на аренду рекламных плоскостей. Также стоит учесть, что в городе вся политическая реклама проходит согласование в управлении рекламы, директором которого является человек из орбиты Владимира Галантерника. Если какая-либо рекламная компания разместит политическую рекламу без согласования, то её конструкции будут демонтированы буквально в считанные часы.

Этот фактор свидетельствует о том, что Алексей Леонов заручился поддержкой у формального руководителя города Владимира Галантерника, который больше не делает ставку на Геннадия Труханова. Ранее интернет-издание «Монитор» сообщало инсайдерскую информацию о том, что Владимир Ильич частично спонсировал на тот момент еще только кандидата в нардепы Леонова. Подтверждением союза Леонов-Галантерник является также тот факт, что на телеканале «Первый городской» начали освещать работу нардепа, хотя ранее ресурс был направлен на популяризацию имиджа крепкого хозяйственника Труханова.

Стоит отметить, что хоть на размещенных Леоновым плакатах и отсутствует символика политической партии «Слуга народа», но выполнены они в цветовой стилистике партии. Это также подтверждает тот факт, что партия еще не утвердила Леонова кандидатом на пост Одесского городского головы, а размещение рекламы, скорее всего, происходило без ведома руководства страны и партии.

Еще одним не маловажным фактором является то, что на рекламных плакат отсутствует информация о заказчике и тираже, что является нарушением действующего законодательства. С уверенностью можно сказать, что сумма потраченных денежных средств на рекламную кампанию не будет отображена в декларации нардепа, ведь размещены они, по всей видимости, неофициально.

Миноритарными акционерами в политическом проекте «Леонов — мэр Одессы» считают экс-зампрокурора Одесской области Дмитрия Кавуна, который и привел бывшего ресторатора в политику, а также скандального застройщика Дмитрия Старовойтого. Последний также является нардепу бывшим одноклассником и близким другом. Можно прийти к выводу, что, тратя только на поздравления с 8 марта более 100 тыс. долларов США, спонсоры захотят вернуть вложенные деньги в случае избрания Леонова городским головой. В итоге мы получим Труханова 2.0 в облике Алексея Леонова и никаких изменений к лучшему ждать не стоит.

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