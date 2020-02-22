Напідписував: Керівника Затоківської селищної ради суд відсторонив від посади та відправив під домашній арешт 101 Криминал, Новости

Сьогодні, 22 лютого, Київський районний суд Одеси розглянув клопотання про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу у виді арешту тимчасово виконуючому обов’язки голови селищної ради Затоки В’ячеславу Бокію.

Про це повідомляє пресслужба суду.

За версією слідства, т.в.о. голови селищної ради впродовж 2019 року підписував договори про виконання робіт з реконструкції очисних споруд в смт Затока. Однак з боку підприємства, яке зобов’язувалось виконати вказані роботи, договори та інші документи підписували невстановлені особи, які фактично контролювали його активи.

Згідно платіжних доручень, які також підписував т.в.о. голови селищної ради, з державного бюджету виділялись кошти на рахунок підприємства за роботи, які не були передбачені договором та відповідно, не підлягали оплаті.

Внаслідок вказаних дій Затоківській селищній раді були спричинені матеріальні збитки.

Таким чином, розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів. Окрім цього чиновника відсторонили від займаної посади на той же строк.

Нагадаємо, днями суд заарештував у Затоці майже 90 земельних ділянок на узбережжі моря.

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