Найбільша кількість вовни та абонентів Інтернету: якими рекордами відзначилась Одещина у 2019 році 93 Места, Новости

Підбиваючи підсумки минулого року, експерти подивились, як політики та чиновники впоралися зі своїми обіцянками, зокрема, підрахували, скільки планів та намірів реалізували мери великих міст.

Видання “Слово і діло“ опублікувало інфографіку про те, чим найбільше відзначилася кожна область України у 2019 році.

Зокрема Одеська область відзначилася у 2019 році одразу кількома рекордами.

На Одещині найбільша кількість абонентів Інтернету в Україні (1 млн 111 тис. осіб). Минулого року в області були найбільші обсяги експорту послуг (на 581 млн доларів). У сільському господарстві область стала першою за врожаєм ячменю, ріпаку та винограду. Також в Одеській області отримали найбільше вовни.

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