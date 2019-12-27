НАБУ и СБУ проводят обыски в АМПУ

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски в помещениях Администрации морских портов (АМПУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Обыски проводятся в филиалах АМПУ, а также по месту проживания чиновников АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области. Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, в рамках расследования предоставления противоправных преференций иностранной компании.

Дело расследуется по статье 364 Уголовного кодекса.

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