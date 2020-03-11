Набсовет ОПЗ отменил конкурс по отбору поставщика сырья, который выиграла компания Коломойского

11.03.2020 11:02
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Новости

Набсовет Одесского припортового завода отменил конкурс по отбору поставщика давальческого сырья (газа), который выиграла компания Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса – «Укрнефтебурение».

Об этом сообщается в телеграм-канале “Портовик”.

Предприятие на 99,57% принадлежит государству и управляется Фондом госимущества, который решил не повторять ситуацию с «Центрэнерго», где менеджмент предприятия захватили люди ФПГ «Приват» и осуществляют вывод средств через схемы с занижением цены поставляемой на заводы Игоря Коломойского электроэнергии и завышением цены поставляемого на мощности генератора угля.

Коломойский, Хомутынник и Фукс владеют «Укрнефтебурением» через кипрскую Deripon Comercial Ltd (44,9%), британские Ares Systems Ltd (22,5%), Ariana Bussines Ltd (22,5%) и нидерландскую JKX Ukraine B.V (10%).

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