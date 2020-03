Набсовет ОПЗ отменил конкурс по отбору поставщика сырья, который выиграла компания Коломойского 68 Новости

Набсовет Одесского припортового завода отменил конкурс по отбору поставщика давальческого сырья (газа), который выиграла компания Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса – «Укрнефтебурение».

Об этом сообщается в телеграм-канале “Портовик”.

Предприятие на 99,57% принадлежит государству и управляется Фондом госимущества, который решил не повторять ситуацию с «Центрэнерго», где менеджмент предприятия захватили люди ФПГ «Приват» и осуществляют вывод средств через схемы с занижением цены поставляемой на заводы Игоря Коломойского электроэнергии и завышением цены поставляемого на мощности генератора угля.

Коломойский, Хомутынник и Фукс владеют «Укрнефтебурением» через кипрскую Deripon Comercial Ltd (44,9%), британские Ares Systems Ltd (22,5%), Ariana Bussines Ltd (22,5%) и нидерландскую JKX Ukraine B.V (10%).