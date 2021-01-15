На Одесском морвокзале появится памятник капитану дальнего плавания

По соседству со скульптурной композицией «Жена моряка» в Одесском порту появится ещё один памятник.

Как сообщили в Ассоциации морских капитанов Одессы (АМКО), место для памятника утвердили в местном управлении архитектуры, а установят его за счёт средств, которые уже собирают в городе, передает «Таймер». Называться скульптура будет «Капитан дальнего плавания».

В проведённом конкурсном отборе авторов победил Александр Князик, известный одесситам такими своими работами, как памятник Владимиру Высоцкому и «Тень Пушкина».