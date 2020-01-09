На взятке задержали чиновницу департамента коммунальной собственности Одесского горсовета 106 Криминал, Новости

Главного специалиста департамента коммунальной собственности Одесского горсовета задержали во время получения взятки. Чиновницу подозревают в участии в коррупционной схеме. Она, по предварительным данным, требовала взятки от предпринимателей за продление срока договоров аренды помещений.

Об этом сообщает пресс-служба Управления стратегических расследований в Одесской области.

Чиновницу задержали в среду, 8 января, в момент получения последнего транша взятки в 5 тысяч гривен. С места происшествия изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства.

Сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области также написали о том, что речь о коррупционной схеме сдачи в аренду помещений, которые находятся в собственности города. По их данным, должностные лица горсовета систематично требовали от местных предпринимателей благодарности в денежном эквиваленте за продление срока договоров аренды различных городских помещений.

Сейчас решается вопрос о подозрении и задержании фигурантки. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Источник