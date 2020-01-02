На улице Нежинской в Одессе хотят отремонтировать тротуары в еще одном квартале: общая стоимость работ - больше 10 млн грн 57 Новости

В Одессе на улице Нежинской продолжают ремонтировать тротуары. В следующем году должны начать работы в квартале от улицы Льва Толстого до Дворянской.

Согласно тендерной документации, которую городское управление дорожного хозяйства опубликовало на платформе публичных закупок «Prozorro», всего отремонтируют 3 736 кв м тротуаров. Их вымостят плиткой, обустроят заезды, карманы для парковки и мусорных баков, переложат бордюры, установят перильное ограждение, 9 урн и 100 антипарковочных столбиков.

На все это из городского бюджета готовы выделить 5 534 502 грн. Подрядчика, который займется ремонтом тротуаров, выберут после 29 января 2020 года – на этот день назначили аукцион. Закончить все работы надеются до конца 2021 года.

Напомним, в этом месяце закончили ремонт тротуаров на участке Нежинской от площади Тираспольской до улицы Льва Толстого. На это из городского бюджета выделили 5 918 287 грн. Работами занималось ЧАО «Одесголовпостач». Она также занимается ремонтом тротуара на улице Ицхака Рабина и реставрацией памятника архитектуры, в котором жил граф Ланжерон.

Отметим, это не единственные преображения, которые ждут улицу Нежинскую. Здесь отремонтируют проезды и покрытие в нескольких дворах.

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