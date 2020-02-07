На Трассе здоровья всего спилили 336 деревьев. Труханов назвал их «кустами и самосевом» 24 Места, Новости

На спуске к Трассе здоровья напротив участка, расположенного по адресу: Французский бульвар, 1/5, где строят 24-этажный ЖК с апартаментами, уничтожили за одну ночь 336 деревьев различного диаметра и породного состава.

«Уже сейчас можно сказать, что ущерб значительный, а учитывая факт удаления массива растений в парковой зоне, по нашему мнению, есть все основания для возбуждения уголовного дела. По моей информации, одним из инициаторов противозаконного удаления деревьев был сын экс нардепа-регионала — Руслан Игоревич Плохой. С его отцом, Игорем Плохим, связана история о внесении через суд изменения в проект Зонирования и лишения статуса парковой зоны более 1Га прибрежных склонов. Далее, изменение кадастровых номеров, присвоение адресов и связанные с этим махинации, по моему мнению, уже должны быть достаточным основанием для соответствующих расследований», — отметил одесский экоактивист Балинский, подсчитавший спиленные деревья.

Пока общественники заявляют о нарушении закона, власть не ищет виновных, а подчеркивает, что никакого ущерба нет. Так, мэр Одессы Геннадий Труханов отметил на аппаратном совещании, что это – не спиленные деревья, а кусты.

«Я там очень часто гуляю и тот самосев, который там вырос – кустарник просто, это трудно назвать деревьями», — подчеркнул Труханов.

Балинский отметил, что чиновники такого ранга должны понимать и знать Законы. «По логике мэра, все, что меньше 20 см – «кусты» и мусор, а Закон Украины? Ну что, кусты, так кусты! Надеюсь, что и среди нардепов найдутся порядочные люди и мы общими усилиями либо заставим выполнять свои прямые обязанности мертвую Государственную экологическую инспекцию в Одесской области, либо составим акт гражданской экспертизы за подписями профильных специалистов и присутствующих депутатов», — возмущается эко-активист.

Балинский уверен, что пилили деревья трое (скорее всего, рабочие стройки снизу) бесшумными электропилами, так как аккумуляторные электропилы имеют низкую мощность и ограниченный ресурс, а «подпитывались» либо на посту «Юность» Муниципальной охраны, либо на строительном объекте внизу.

«Теперь остается дождаться от экоинспекции соответствующих документов и расчета нанесенного государству ущерба», — подчеркнул Балинский.

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